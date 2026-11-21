كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى ببنى سويف.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 4 الجارى قام أحد الأشخاص بمغافلة زوجته (مشرفة تمريض بعيادة خاصة كائنة بدائرة المركز وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالى منها حال تواجدها بمحل عملها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وضبط بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.