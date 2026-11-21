​انتقل فريق من مصلحة الطب الشرعي إلى مقابر قرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية؛ لأخذ عينة من جثمان الطالب محمود، وذلك تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة.

​وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للتحقيقات الموسعة التي تجريها الجهات المختصة حول الحادث، حيث جرى فحص الجثمان وأخذ العينات المطلوبة لإعداد التقرير الطبي النهائي بشأن ما تعرض له الصغير.

​وفي سياق متصل، كانت والدة الطالب الراحل قد ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي في حالة انهيار وحزن شديدين، روت خلاله تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نجلها، مطالبةً بسرعة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عما حدث له داخل المدرسة.

​وأوضحت الأم أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من إدارة المدرسة يُفيد بإصابة نجلها بدوار وقيء متكرر، وطلبوا منها الحضور لاصطحابه، لافتةً إلى أنها فوجئت بتدهور حالته الصحية بشكل بالغ فور وصولها.

كما أشارت إلى أن أحد زملاء نجلها أخبرها بتعرضه للاصطدام داخل المدرسة ودخوله في غيبوبة، مجددةً مطالبتها بالقصاص العادل ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في الواقعة، بينما تواصل جهات التحقيق سماع الأقوال واستكمال الفحص.