فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وغاب عن فريق نيس اليوم السبت للإصابة، الدولي المصري محمد عبد المنعم.

وجاءت ثلاثية باريس سان جيرمان عن طريق سيني مايولو وديزيري دوي وفيران توريس في الدقائق 31، 32، 85.

فيما جاءت ثنائية نيس عن طريق محمد الأمين عمورة وعلي العابدي في الدقيقتين 8، 90+5.

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

ضيوف - سيدو، ندايشيمي، ماندزا - كلاوس، فيتسل، بوداوي، نكونكو - ديوب، واهي، أمورا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

سافونوف - حكيمي، زابارني، هيرنانديز، مينديز - نيفيس، زائير إيمري، فابيان - أكليوش، مايولو، دوي.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق نيس في المركز السادس برصيد 17 نقطة.