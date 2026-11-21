قالت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في العلاقات الدولية، إن الضغوط الإسرائيلية والأمريكية تتواصل على جبهتي جنوب لبنان والبقاع، بالتزامن مع استمرار تحليق المسيرات في أجواء بيروت وضواحيها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار الضغط على الدولة اللبنانية للتوصل إلى اتفاق يرتكز على تفكيك سلاح حزب الله.

وأوضحت خلال حديثها بقناة "إكسترا نيوز"، أن السلطات اللبنانية تواجه صعوبات في تنفيذ هذا الملف، رغم التعهدات التي قدمتها الحكومة والرئاسة، لافتة إلى أن انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بنهاية العام الجاري يضيف تحديا أمنيا جديدا، وسط تحركات لصياغة قرار أممي جديد مستوحى من اتفاق الإطار الثلاثي الموقع في واشنطن، وبمشاركة فرنسية.

وأضافت أن قوات اليونيفيل تضم 10 آلاف جندي من جنسيات مختلفة، وتتولى رصد المخالفات والتجاوزات على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى جانب التنسيق بين غرف العمليات المعنية والأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن القوات بدأت تفكيك معداتها والاستعداد للانسحاب خلال الأسابيع المقبلة، موضحة أن تكلفتها السنوية تصل إلى 800 مليون دولار، في وقت يجري فيه بحث تشكيل قوة دولية بديلة قوامها 5 آلاف جندي، بصلاحيات موسعة تشمل المداهمة وإطلاق النار ومراقبة المناطق الحدودية باستخدام المسيرات والطائرات، والتحقق من مواقع الأسلحة ومصادرتها.

وحذرت من أن غياب القوة الدولية قد يترك فراغا أمنيا في جنوب لبنان، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي في 70 بلدة، واحتمالات إعادة حزب الله ترميم ترسانته العسكرية، مؤكدة أن الجيش اللبناني يستطيع تولي جزء من المسؤوليات، لكنه يحتاج إلى دعم وتسليح وتمويل إضافي.