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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير عسكري: قضية متفجرات حزب الله تختبر قدرة الدولة اللبنانية على إنفاذ القانون

لبنان
لبنان
هاني حسين

قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التحقيقات في قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله قد تشهد مزيداً من التصعيد مع مرور الوقت، في ظل اتساع التباين بين مواقف السلطات اللبنانية الرسمية ومواقف الحزب، معتبراً أن هذا الخلاف يعكس تبايناً في الرؤى بشأن التعامل مع التطورات الأمنية والسياسية في لبنان.

وأضاف المشموشي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن موقف رئيس الحكومة اللبنانية يبدو الأكثر وضوحاً وجرأة بين المسؤولين الرسميين في التعامل مع القضية، مشيراً إلى إصرار حزب القوات اللبنانية على إحالة ملف ضبط شحنة المتفجرات القادمة من منطقة البقاع إلى بيروت إلى المجلس العدلي، رغم ما أثاره هذا التوجه من اعتراضات لدى حزب الله، وفق تقديره

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أن استمرار الخلاف بشأن القضية يضع مؤسسات الدولة اللبنانية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على تطبيق القانون والتعامل مع الملفات الأمنية بعيداً عن الضغوط السياسية، لافتاً إلى أن بعض الأطراف قد تتخذ مواقف سياسية حادة، لكن يتعين على المسؤولين مراعاة تداعيات القرارات المتخذة وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية

وأشار المشموشي إلى أن إقرار حزب الله بارتباط شحنة المتفجرات به لم يأتِ، بحسب تقديره، بمبادرة من قياداته، وإنما جاء بعدما وصلت التحقيقات الأمنية إلى نتائج وصفها بالواضحة، إلى جانب اعترافات أشخاص تولوا نقل الشحنة، معتبراً أن تطورات القضية ستكشف مدى قدرة الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية على استكمال التحقيقات ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون
 

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