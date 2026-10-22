استمرار الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان وتوغل قوة اسرائيلية عند أطراف الهبارية

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية، فيما تعرضت بلدة المنصوري ومزرعة بيوت السياد جنوب صور لقصف إسرائيلي بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم، بالتزامن مع استهداف وادي زبقين بالقصف المدفعي.

وفي سياق متصل، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من قارب صيد قبالة منطقة العامرية، عند الساحل المقابل للطريق المؤدي إلى الناقورة.

وفي قضاء حاصبيا، تقدّمت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو 20 عنصرًا وأربع دبابات باتجاه منطقة نبع الخوخ عند أطراف بلدة الهبارية، حيث أطلقت رشقات نارية بالأسلحة الرشاشة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال تفتيش في المنطقة.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة الهبارية في منطقة العرقوب ب6 قذائف متتالية، بالتزامن مع توغل قوة عسكرية إسرائيلية باتجاه أطراف البلدة، فيما تحركت أربع دبابات من طراز ميركافا في محيط منطقة نبع الخوخ.