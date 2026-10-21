الرئيس اللبناني: لن نسمح بأن يكون لبنان ساحة لحروب الآخرين وصراعاتهم

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة لحروب الآخرين أو صندوق بريد لصراعاتهم، مشددًا على أن اللبنانيين وحدهم يدفعون ثمن هذه الحروب من أرواحهم وأمنهم واستقرار وطنهم، فيما لا تحصد البلاد سوى الانقسام والدمار.

وقال عون، في كلمة بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لاغتيال المهندس داني شمعون، إن هذه الذكرى تستحضر محطة أليمة من تاريخ لبنان، وتحيي ذكرى أحد رجالاته الذين تركوا بصمتهم في الحياة الوطنية.

وأشار إلى أن سنوات الحرب علمت اللبنانيين ضرورة التمسك بوحدتهم الوطنية وصون سيادة لبنان واستقلال قراره، مؤكدًا أن الدروس المستخلصة من التجارب المريرة تفرض حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يحمي جميع اللبنانيين ويصون مستقبل الأجيال المقبلة.

واختتم عون بالتأكيد أن الواجب في هذه الذكرى يتمثل في تحويل آلام الماضي إلى إرادة مشتركة لبناء دولة قوية وعادلة، تحتضن جميع أبنائها وتحمي أرضها وشعبها، وتمنع تكرار المآسي التي دفع اللبنانيون أثمانها غاليًا.