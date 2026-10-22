مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة

أعلن سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، عن تأييده الكامل للنداء الهام الذي وجهه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الداعي إلى تشكيل لجنة وساطة عاجلة من حكماء الأمة لإنهاء الصراعات والحروب في المنطقة العربية والإسلامية.

شيخ الأزهر يحظى بمكانة كبرى ورفيعة في العالم الإسلامي

وأكد مفتي الديار اللبنانية أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة كبرى ورفيعة في العالم الإسلامي، معتبرًا أن مبادرة فضيلته لإنهاء الخلافات والحروب في المنطقة خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة لرفض الحروب والاحتكام إلى لغة الحوار وإيجاد الحلول السلمية بدلاً من النزاعات المسلحة، ونشر ثقافة المحبة وترسيخ روح الإسلام السمحة.

ودعا مفتي لبنان إلى ضرورة التجاوب مع دعوة شيخ الأزهر لتقريب وجهات النظر، لما تمثله مشيخة الأزهر الشريف من مرجعية إسلامية جامعة، ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار في العالمين العربي والإسلامي.