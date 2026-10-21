إيهاب توفيق يستعد لجولة جديدة من الحفلات بينها لبنان وأمريكا

يستعد النجم إيهاب توفيق لإحياء 3 حفلات غنائية في جولة بعدد من الدول العربية والعالمية، بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم حفلات صيف 2026، والتي رفعت جميعها شعار كامل العدد.

ومن المقرر أن تتضمن جولة المطرب إيهاب توفيق المقبلة في كل من أبو ظبي ونيويورك ولبنان، والتي من المقرر أن يقدم خلالها مفاجآت جديدة للجمهور.

جدير بالذكر أن المطرب إيهاب توفيق تميز الفترة الماضية بتقديم أغاني الثمانينيات والتسعينيات التي تألق بها، مع حماس كبير من الجمهور الذي أعاد لهم حالة من النوستالجيا التي جمعت بين الماضي والحاضر.