موعد ومكان عزاء شقيق الفنان حكيم

يستقبل الفنان حكيم، العزاء في شقيقه، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بقاعة السلام.

وكانت قد شيعت منذ قليل جنازة شقيق الفنان الكبير حكيم من مسجد السيدة نفيسة .

وحرص عدد من الفنانين من بينهم الفنان سعد الصغير علي حضور تشيع الجثمان، ومساندة الفنان حكيم الذي ظهر في حالة من الصدمة والحزن .

نعي حكيم :

نعى الفنان حكيم، شقيقه كامل، الذي وافته المنية مساء أمس، مطالبًا جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب حكيم عبر الاستوري: “أخويا الغالي شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويجعل مثواك الجنة ويصبرنا على فراقك يا حبيبي”