جنازة شقيق المطرب حكيم غدا عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة

أُعلن عن موعد جنازة كامل، شقيق المطرب الشعبي حكيم، حيث من المقرر تشييع الجثمان غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وسط حالة من الحزن بعد رحيله.

وفاة شقيق حكيم

وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن وفاة شقيق حكيم، ونعاه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لأخي وصديق العمر الفنان حكيم لوفاة شقيقه الأستاذ كامل، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

وحرص مصطفى كامل على تقديم واجب العزاء للفنان حكيم، داعيًا الله أن يتغمد شقيقه بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان في مصابهم الأليم.