نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

شهد حفل افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مساء اليوم الثلاثاء، تكريمًا خاصًا للفنان الراحل هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي تحمل الدورة اسمه تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لنحو خمسة عقود، فيما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، إقامة تمثال له داخل دار الأوبرا المصرية تخليدًا لذكراه.

تكريم هاني شاكر

وتسلمت نهلة توفيق، زوجة الفنان الراحل، وابنه شريف هاني شاكر، التكريم الخاص به، بمشاركة حفيدي الفنان الراحل، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط احتفاء الحضور بمسيرته الفنية.

وتأثرت نهلة توفيق خلال تسلم التكريم، وانهمرت دموعها في أول ظهور لها بدار الأوبرا المصرية من دون زوجها، وسط أجواء مؤثرة استحضر خلالها الحضور ذكرى الفنان الراحل وإسهاماته في الموسيقى والغناء العربي.

زوجة هاني شاكر

وخلال كلمتها في حفل الافتتاح، وجهت زوجة هاني شاكر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديمه نعيًا خاصًا لزوجها عقب وفاته، كما أعربت عن تقديرها للدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، لإهداء الدورة الحالية من المهرجان إلى روح الفنان الراحل.

كما وجهت الشكر إلى رئيس دار الأوبرا المصرية، مشيدة بإقامة دورة المهرجان هذا العام رغم الظروف والتحديات الصعبة.

واستعادت نهلة توفيق أمنية زوجها الراحل، قائلة: «نفسي الناس تفضل فكراني بالخير»، في كلمات مؤثرة عكست حرصه على أن تبقى سيرته وذكراه حاضرتين لدى جمهوره ومحبيه.

وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة إقامة تمثال للفنان الراحل هاني شاكر داخل دار الأوبرا المصرية، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في إثراء الموسيقى والغناء العربي، وتخليدًا لذكراه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويأتي تكريم هاني شاكر وإهداء الدورة الحالية من المهرجان إلى روحه، إلى جانب الإعلان عن إقامة تمثال له، تقديرًا لما قدمه على مدار مسيرته الفنية التي امتدت لنحو خمسة عقود، ترك خلالها بصمة بارزة في تاريخ الأغنية العربية.