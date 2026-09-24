الأوبرا تطرح البوستر الدعائي وتهدي النسخة 34 من مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية لروح هاني شاكر

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، الانتهاء من تصميم وطرح البوستر الدعائي الرسمي للدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المهداة الى روح أمير الغناء العربي هاني شاكر والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026، وذلك بعد إعتماده من اللجنة التحضرية تحت ادارة الدكتور محمد الموجي.



جاء تصميم البوستر في معالجة فنية تعتمد على آلة الكمان باعتبارها العنصر البصري الرئيسي، لتصبح الآلة الموسيقية محورًا تتجمع حوله هوية المهرجان، في صياغة تجمع بين التعبير التشكيلي والرمزية الموسيقية.



ويحمل التصميم رؤية بصرية تستند إلى المزج بين التراث والحداثة ،حيث يظهر الكمان في مساحة واسعة من التصميم بتفاصيله وألوانه الدافئة، بينما تحيط به مساحات داكنة تمنح الآلة حضورًا بصريًا قويًا، في إشارة إلى مكانة الموسيقى وآلاتها في تشكيل الوجدان العربي.



كما يوظف التصميم الخط العربي بصورة واضحة في كتابة اسم المهرجان، بما يعزز هويته العربية ويمنح البوستر طابعًا تراثيًا متوافقًا مع طبيعة المهرجان، بينما جاءت البيانات الخاصة بالدورة باللغتين العربية والإنجليزية، بما يعكس امتداد المهرجان إلى جمهوره العربي والدولي.



.ويحمل تصميم البوستر توقيع قسم الجرافيك بدار الأوبرا المصرية، من خلال المصممين إيهاب عبد العزيز ومصطفى عبد المنعم، اللذين قدما معالجة بصرية تسعى إلى تقديم هوية معاصرة للمهرجان، مع الحفاظ على جذوره العربية والموسيقية.



كما يضيف وجود صورة مبنى دار الأوبرا في الجزء السفلي من التصميم بعدًا مؤسسيًا واضحًا، يربط بين المهرجان ومكان احتضانه ورسالة دار الأوبرا المصرية في تقديم الفنون الموسيقية والحفاظ على التراث وإتاحته للأجيال الجديدة.

بوستر المهرجان:

ويأتي تصميم البوستر ضمن الاستعدادات الإعلامية والترويجية للدورة الجديدة من المهرجان، الذي يمثل أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية في مجال الموسيقى العربية، تمهيدا لاعلان تفاصيل المهرجان وبرنامجه الفني بما تتضمنه النسخه الرابعة والثلاثين من مسابقات في العزف والغناء وابحاث المؤتمر العلمي إلى جانب الحفلات الموسيقية والغنائية .