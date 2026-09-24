حسين فهمي يحتفي بتتويج فيلم «القصص» بجائزة مهرجان طريق الحرير السينمائي

هنّأ الفنان الكبير حسين فهمي فريق عمل فيلم «القصص»، بعد حصولهم على جائزة من مهرجان طريق الحرير السينمائي، وتسلّمه الجائزة نيابةً عنهم.

وقال النجم حسين فهمي في منشور عبر موقع «فيسبوك»: «سعدت وتشرفت بهذه اللحظة المميزة خلال ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي بمدينة شيآن الصينية، حيث تسلّمت جائزة «أفضل إسهام فني» – Best Artistic Contribution، التي فاز بها الفيلم المصري «القصص – The Stories».

وتابع حسين فهمي: «كان من دواعي فخري أن أصعد إلى المسرح وأتسلّم درع الجائزة نيابةً عن صُنّاع الفيلم وأبطاله، وأتوجه لهم جميعًا بخالص التهنئة على هذا التقدير الذي يعكس حضور السينما المصرية وقدرتها على الوصول إلى المهرجانات والمحافل الدولية».

مهرجان طريق الحرير:

وأضاف الفنان حسين فهمي: «وأعتز بأن تأتي هذه اللحظة في إطار مشاركتي في فعاليات المهرجان بالصين، بما تحمله من جسور جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والسينمائي بين مصر والصين».



