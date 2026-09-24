السينمات السعودية تستقبل «شيش دو».. اليوم

تستقبل دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فيلم “شيش دو”، بالتزامن مع طرحه في السينمات المصرية.





أبطال فيلم «شيش دو»

فيلم «شيش دو» يضم كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمرة، ميشيل ميلاد، رحمة أحمد، بسنت أبو باشا، محمد أوتاكا، مالك عماد، محمود عزب وغيرهم، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر وأحمد صيام والفيلم من قصة وسيناريو وحوار وإخراج أكمل شهير، في أولى تجاربه الإخراجية.

ويعتمد «شيش دو» على المواقف الكوميدية والمفارقات بين أبطاله، بالتزامن مع تصاعد الجانب التشويقي، بما يضع الشخصيات أمام مجموعة من التطورات التي لم تكن في حساباتهم.





