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قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة القمة مع الأهلي.. ماذا قدم الزمالك حاليا بالدوري المصري؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027 بخطوات ثابتة بعدما نجح في حصد 13 نقطة خلال أول خمس جولات ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر ومتساويا في النقاط مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

الزمالك يبدأ مشواره بتعادل أمام الاتحاد

واستهل الزمالك مشواره في الدوري بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، في مباراة حصد خلالها الفريق نقطة واحدة قبل أن يبدأ رحلة الانتصارات في الجولة الثانية.

ونجح الزمالك في تحقيق أول انتصاراته بالمسابقة على حساب البنك الأهلي بعدما حسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف دون رد ليحصد أول ثلاث نقاط كاملة ويبدأ في التقدم بجدول الترتيب.

واصل الفريق الأبيض نتائجه الإيجابية في الجولة الثالثة بعدما تغلب على بتروجت بهدفين مقابل هدف في مواجهة شهدت منافسة قوية ليضيف الزمالك ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده.

وفي الجولة الرابعة، حقق الزمالك فوزا جديدا على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، ليصل رصيده إلى 10 نقاط ويواصل الضغط على فرق الصدارة قبل الجولة الخامسة.

أحمد شريف يحسم مواجهة غزل المحلة

واختتم الزمالك أول خمس جولات بانتصار صعب على غزل المحلة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

وظل التعادل مسيطرا على اللقاء حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل أحمد شريف هدف الزمالك من ركلة جزاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 13 نقطة.

أرقام الزمالك بعد 5 جولات

وخلال مبارياته الخمس الأولى، حقق الزمالك 4 انتصارات وتعادلا واحدا دون أن يتلقى أي هزيمة، كما قدم الفريق واحدا من أقوى الخطوط الدفاعية في المسابقة بعدما استقبل هدفًا واحدا فقط خلال أول خمس مباريات.

وجاءت نتائج الزمالك في الدوري حتى الآن كالتالي:

الزمالك 0 - 0 الاتحاد السكندري

الزمالك 3 - 0 البنك الأهلي

الزمالك 2 - 1 بتروجت

الزمالك 2 - 0 أبو قير للأسمدة

غزل المحلة 0 - 1 الزمالك

الزمالك يستعد للقمة أمام الأهلي

وبعد ختام الجولة الخامسة، يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة بينما يتساوى مع الأهلي صاحب المركز الثالث في رصيد النقاط.

وتتجه أنظار الزمالك الآن إلى القمة المرتقبة أمام الأهلي في الجولة السادسة والمقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر 2026 في مواجهة تمثل محطة مهمة للفريقين في سباق المنافسة على صدارة الدوري.

 

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