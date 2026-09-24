قبل القمة.. موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة

مع اقتراب موعد القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي تتزايد حالة الترقب بين جماهير الكرة المصرية لمواجهة قطبي الكرة المصرية في الجولة السادسة من الدوري الممتاز موسم 2026-2027 حيث يترقب الجميع صداما جديدا بين الفريقين في ظل المنافسة القوية على مراكز المقدمة ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب موقف الفريقين بجدول المسابقة بعدما أنهى الزمالك والأهلي منافسات الجولة الخامسة برصيد 13 نقطة لكل منهما خلف بيراميدز المتصدر برصيد 15 نقطة بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام مباراة الزمالك والأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

وتعود منافسات الدوري المصري بعد فترة توقف بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية حيث تستأنف المسابقة منافساتها يوم 11 أكتوبر المقبل وتتصدر القمة مواجهات الجولة السادسة.

الزمالك يدخل القمة بـ13 نقطة

ويخوض الزمالك القمة بعدما جمع 13 نقطة خلال أول 5 جولات، حيث حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا كان آخرها الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد ليواصل الفريق الأبيض وجوده ضمن فرق المقدمة.

ويسعى الزمالك إلى استغلال فترة التوقف الدولي في تجهيز لاعبيه بالشكل المناسب للقمة، خاصة أن المباراة تمثل اختبارا قويا للفريق في بداية مشواره بالموسم الجديد، كما يبحث الجهاز الفني عن مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الجولات الماضية.

الأهلي يتساوى مع الزمالك في النقاط

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المباراة وهو يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، حيث جمع 13 نقطة في أول 5 جولات ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني وفق جدول الترتيب عقب الجولة الخامسة.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز خلال القمة من أجل التقدم في جدول المسابقة في الوقت الذي يترقب فيه الفريقان نتائج بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، باعتبارهما من المنافسين المباشرين على مراكز المقدمة.

القمة تعود بعد فترة التوقف الدولي

وتأتي مواجهة الأهلي والزمالك بعد فترة توقف تستمر نحو 24 يومًا، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، قبل أن تعود عجلة الدوري للدوران يوم 11 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تشهد فترة التوقف تركيزا كبيرا من الجهازين الفنيين في تجهيز اللاعبين، خصوصا العناصر الدولية والعمل على معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال الجولات الخمس الأولى قبل الدخول في اختبار القمة.

الزمالك والأهلي.. صراع جديد على القمة

وتحمل مواجهة القطبين أهمية خاصة في ظل المنافسة المبكرة على صدارة الدوري إذ يدخل الزمالك والأهلي المباراة برصيد 13 نقطة بينما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 15 نقطة ما يجعل نقاط القمة ذات أهمية كبيرة في حسابات المنافسة على المركز الأول.

وتترقب الجماهير المصرية القمة المقبلة في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بين الفريقين ورغبة كل طرف في حسم المباراة لصالحه ومواصلة مشواره في بطولة الدوري وسط صراع مبكر على صدارة جدول الترتيب.