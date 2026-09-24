قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأهالي وهم يمسكون بأحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية، زاعمين محاولته تخدير طفل وخطفه بأحد الطرق بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، تمكن عدد من الأهالي بدائرة قسم شرطة قنا من ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص، وذلك عقب مشاهدته مرتديًا ملابس نسائية، حيث اشتبه الأهالي في محاولته خطف أحد الأطفال.

وكشفت التحريات أن المتهم كان قد ارتدى الملابس النسائية في محاولة للهروب من ملاحقة الأجهزة الأمنية، عقب ارتكابه واقعة تعدٍ على عدد من أقاربه وإطلاق أعيرة نارية تجاههم، بسبب خلافات عائلية، ما أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 4 آخرين.

وبسؤال المصابين، اتهموا المذكور بارتكاب الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبإرشاده تم العثور على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتبين أنه بندقية آلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.