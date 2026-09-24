غدا.. انطلاق منافسات النسخة 13 من سلسلة جولف مصر بمشاركة 30 دولة

تنطلق غدا منافسات اليوم الاول من النسخة الثالثة عشرة لسلسلة جولف مصر العالمية بالتعاون مع سلسلة الجولة الآسيوية للتطوير.

جولف مصر

يشارك فى البطولة 70 لاعبا يمثلون 30 دولة هى انجلترا والنمسا وكوريا وبنجلاديش واوغندا والصين والهند وامريكا وايطاليا و اندونسيا وتايلاند والمغرب والسعودية وويلز والفلبين وهونج كونج وماليزيا وأستراليا وفرنسا ولاوس وهولندا وباكستان والمانيا واسكتلندا والدنمارك واسبانيا والتشيك والسويد بالإضافة الى مصر البلد المضيف.

ويشارك من مصر فى البطولة كل من عيسى ابو العلا ومحمد ابو العلا وعلى فهمى واحمد مرجان وعمر فريد و الرباعى الصاعد اديب شبانة وعلى الدين سلامة وعمر يسرى وعبد الرحمن الدفراوى.

وتستمر منافسات النسخة الثالثة عشر على مدار اربعة ايام نادى جولف مدينتي، والذى سبق واستضاف بطولات عالمية من قبل فى مقدمتها الجولة الآسيوية والجولة الآسيوية للتطوير وغيرها من البطولات الكبرى.