بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

نشر مذيع الراديو خالد عليش،رفقة زوجته ميريهان صور جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت زوجة خالد عليش ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن جمالها .

وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.