قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كان مصدر إزعاج.. فيرجسون يعترف بخطورة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد
رئيس الوزراء: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة تؤكد ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية
باحث سياسي: الإعلان عن خطة تعافي غزة في الأمم المتحدة يحمل دلالة سياسية
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي
سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات
مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت.. لاعب سلة القناة ينفي الصلح مع عمرو زهران
مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه
الوزراء: القضية الفلسطينية صلب مشاكل الشرق الأوسط.. وأي حلول مؤقتة لن تثمر عن الاستقرار
مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
رنا عصمت

نشر مذيع الراديو خالد عليش،رفقة زوجته ميريهان صور جديدة لهما عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت زوجة خالد عليش ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن جمالها .

وتعد زوجة خالد عليش الثانيه ، من المذيعات  اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

May be an image of one or more people, blonde hair, beard and people smiling
May be an image of one or more people, beard and people smiling
زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته ميريهان زوجة خالد عليش صور زوجة خالد عليش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

ترشيحاتنا

مستشفي بني سويف الجامعي

فريق جراحة القلب بمستشفيات جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة حامل وجنينها

احتفالية اليوم السعودي

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

جانب من الحدث

موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور.. وتبحث تعزيز إمكانيات المستشفى الجامعي

بالصور

بملابس كاجوال.. زوجة خالد عليش تخطف الأنظار رفقته

.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته
.زوجة خالد عليش تخطف الانظار رفقته

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد