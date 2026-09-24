مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن العالم يقدر دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية» أن مصر وجهت، مع الدول العربية، رسالة واضحة لواشنطن والعالم بضرورة إنهاء الحرب على إيران، لما لها من تأثير على منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، مشددًا على ضرورة إيقافها فورًا.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة تقديرها لدوره المحوري خلال قيادته المنظمة الدولية.

وأشار إلى أن لقاء القادة العرب مع ترامب ناقش أهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن مصر ودولًا أخرى تبذل جهودًا حثيثة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإيقاف الحرب.