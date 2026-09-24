أضا: الزمالك صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة بعد وصول قسط صفقة بيزيرا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن نادي الزمالك قام بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، وذلك بعد وصول القسط الأول من صفقة بيع البرازيلي خوان بيزيرا لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «نادي الزمالك صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي بعد الانتعاشة المالية لخزينة النادي».

وأضاف أن الزمالك صرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة عن الموسم الماضي بالكامل بالإضافة لمكافأة التتويج بلقب الدوري حسب نسب المشاركات لكل لاعب.

وتابع أضا قائلًا: «هناك وعد من مجلس إدارة الزمالك أنه خلال 30 إلى 40 يومًا سيتم صرف جزء من مستحقات عقود اللاعبين في الموسم الجديد».