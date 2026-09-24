قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي
سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات
مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت.. لاعب سلة القناة ينفي الصلح مع عمرو زهران
مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه
الوزراء: القضية الفلسطينية صلب مشاكل الشرق الأوسط.. وأي حلول مؤقتة لن تثمر عن الاستقرار
مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة
مدبولي: الوفد المصري يشارك في 3 مستويات من الفعاليات خلال اجتماعات الأمم المتحدة
إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة
في حضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير بمركز المنتخبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

احتفالية اليوم السعودي
احتفالية اليوم السعودي
أحمد بسيوني

شارك المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي  أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك بدعوة كريمة من الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود – القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وممثلي الجهات الحكومية والدبلوماسية والقنصلية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وقيادات المجتمع المدني.

العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر العربية والسعودية

وخلال الاحتفالية أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنيًا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار، ومزيدًا من الإنجازات في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد المحافظ عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون والتكامل العربي، وتستند إلى روابط تاريخية وشعبية وثيقة ومصالح مشتركة، فضلًا عن التنسيق المستمر في مختلف المجالات.

وأشاد المهندس أيمن عطية بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة ومتسارعة، وما حققته من إنجازات بارزة في مجالات التنمية والبنية التحتية والاستثمار والتحول الرقمي والسياحة والثقافة وتمكين الشباب، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس رؤية طموحة تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى خصوصية العلاقات بين الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، في ضوء الروابط التجارية والثقافية والإنسانية الممتدة، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، رحب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بحافظ الإسكندرية والحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والمملكة، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

شهد الاحتفال ؛ الدكتور  عبد الله بن ناصر آل داوود القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ، واللواء أركان حرب ياسر الخطيب - قائد المنطقة الشمالية العسكرية ، و اللواء بحري رامي إسماعيل قائد الأسطول الشمالي- نائباً عن الفريق قائد القوات البحرية، و الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم - القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ، واللواء حاتم عبد العزيز حداد - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الإسكندرية ، والدكتور  أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية ، و الاستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية

وشهد الاحتفال أجواءً تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، وتأكيدًا على أهمية مواصلة العمل المشترك بما يدعم أواصر التعاون والمحبة.

الإسكندرية السعودية اليوم الوطني احتفالية ايمن عطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

الدعاء

هل الدعاء يغير القدر وكيف أعرف أني أدعو بيقين؟.. أمين الإفتاء يجيب

الوضوء

حكم الوضوء بالماء المختلط بالكلور.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل

الخلافات الزوجية

هل تأثم الزوجة إذا قاطعت زوجها بسبب الخيانة وعدم النفقة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد