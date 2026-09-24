محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية القنصلية السعودية باليوم الوطني

شارك المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك بدعوة كريمة من الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود – القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات العامة، وممثلي الجهات الحكومية والدبلوماسية والقنصلية، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، وقيادات المجتمع المدني.

العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر العربية والسعودية

وخلال الاحتفالية أعرب محافظ الإسكندرية عن خالص تهانيه للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، متمنيًا للمملكة الشقيقة دوام التقدم والازدهار، ومزيدًا من الإنجازات في ظل قيادتها الرشيدة.

وأكد المحافظ عمق وقوة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون والتكامل العربي، وتستند إلى روابط تاريخية وشعبية وثيقة ومصالح مشتركة، فضلًا عن التنسيق المستمر في مختلف المجالات.

وأشاد المهندس أيمن عطية بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة ومتسارعة، وما حققته من إنجازات بارزة في مجالات التنمية والبنية التحتية والاستثمار والتحول الرقمي والسياحة والثقافة وتمكين الشباب، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس رؤية طموحة تستهدف بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى خصوصية العلاقات بين الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، في ضوء الروابط التجارية والثقافية والإنسانية الممتدة، مؤكدًا حرص محافظة الإسكندرية على تعزيز أطر التعاون مع الأشقاء في المملكة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المصالح المشتركة.

من جانبه، رحب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية بحافظ الإسكندرية والحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تجمع مصر والمملكة، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

شهد الاحتفال ؛ الدكتور عبد الله بن ناصر آل داوود القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية ، واللواء أركان حرب ياسر الخطيب - قائد المنطقة الشمالية العسكرية ، و اللواء بحري رامي إسماعيل قائد الأسطول الشمالي- نائباً عن الفريق قائد القوات البحرية، و الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم - القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ، واللواء حاتم عبد العزيز حداد - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الإسكندرية ، والدكتور أحمد زايد - مدير مكتبة الإسكندرية ، و الاستاذ رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية

وشهد الاحتفال أجواءً تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، وتأكيدًا على أهمية مواصلة العمل المشترك بما يدعم أواصر التعاون والمحبة.