الوزراء: القضية الفلسطينية صلب مشاكل الشرق الأوسط.. وأي حلول مؤقتة لن تثمر عن الاستقرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك لقاءات مع العديد من قيادات الدول العربية، موضحًا أنه تشرف بلقاء ولي عهد الكويت، ورئيس وزراء لبنان ورئيس وزراء العراق، إلى جانب لقاءات رفيعة المستوى مع رئيس وزراء قطر وباقي زعماء الدول العربية الموجودين.

وأوضح خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك جلسات مهمة من بينها جلسة عُقدت بالأمس برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء الكندي، وبمشاركة وزير خارجية المملكة العربية السعودية، للاحتفال بمرور عام على اعتراف العديد من الدول بحق إقامة دولة فلسطين على حدودها يوم الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه ألقى أيضًا كلمة لمصر، أكدت ضرورة تحرك العالم كله لبدء تنفيذ هذه الخطوات شديدة الأهمية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم، ومحاولات إسرائيل لتغيير أو فرض أمر واقع بتغيير ملامح الضفة الغربية بعد ما تم تدمير غزة، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري بدعم حق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة.

وأضاف: «الشيء اللافت للنظر هو التزايد الكبير جدًا في اعتراف العالم كله بهذا الحق، النقاش اليوم وأيضًا في الجلسات رفيعة المستوى يدور حول كيفية تنفيذ هذا الأمر في ظل التعنت الإسرائيلي ومحاولة المراوغة وتصفية القضية وهو الأمر الذي يرفضه العالم كله».

وتابع: « نأمل إن الفترة القادمة تشهد هذا الملف تحديدًا حلحلة، لأن كلنا أكيد نعلم تمامًا إن هذه هي صلب مشاكل الشرق الأوسط ومنطقتنا هو القضية الفلسطينية، أي حلول مؤقتة أو أي إجراءات أخرى بخلاف تنفيذ حل الدولتين لن تثمر عن استقرار في هذه المنطقة».