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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز اخبار الوادي الجديد| المحافظ تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور.. وتبحث تعزيز إمكانيات المستشفى الجامعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

باستثمارات 20 مليون جنيه 
محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة جهود التوسع في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة لمحصول التمور، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

واطلعت المحافظ على مكونات المصنع المقام على مساحة 2300م2 بسعة تخزينية تصل ل 1000 طن واستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه، واستمعت إلى شرح تفصيلي لمراحل المشروع الذي يستهدف تعبئة وتغليف وفرز أجود أنواع التمر من بينها المجدول باستخدام أحدث أجهزة الفرز المستوردة، وتصنيع المنتجات الغذائية المصنوعة من التمر والحلاوة الطحينية، والذي يتيح أكثر من 100 فرص عمل لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى.

وأكدت المحافظ دعم المحافظة للاستثمارات الجادة في قطاع التمور والصناعات الغذائية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير.

محافظ الوادي الجديد تبحث تعزيز إمكانات المستشفى الجامعي و إعادة تخطيط المنطقة المحيطة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، المقر المخصص لإنشاء المستشفى الجامعي بالخارجة، لبحث تعزيز إمكانات واحتياجات المستشفى ودعم كفاءة تشغيلها، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وخلال الجولة، أكدت المحافظ الانتهاء من ضم المقر القديم المخصص لسكن عمال شركة «ريجوا» لخدمة المستشفى الجامعي، تمهيداً لتسليمه لجامعة الوادي الجديد؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والمنشآت القائمة ودعم احتياجات المستشفى.

كما وجّهت بتوسعة الطريق المار خلف المستشفى وإعادة تخطيط المنطقة؛ لتحقيق السيولة المرورية و تيسير حركة دخول وخروج السيارات والمترددين على المستشفى بعد دخولها الخدمة، مع دراسة أفضل البدائل الفنية لتنفيذ أعمال التوسعة ورفع كفاءة الحركة بالمنطقة المحيطة بالمستشفى.

باستثمارات 20 مليون جنيه 
محافظ الوادي الجديد تتفقد أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالخارجة

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، أعمال إنشاء أحدث مصنع لتعبئة وتغليف التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، وذلك في إطار متابعة جهود التوسع في الصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة لمحصول التمور، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة منى خليفة مدير المنطقة الصناعية.

واطلعت المحافظ على مكونات المصنع المقام على مساحة 2300م2 بسعة تخزينية تصل ل 1000 طن واستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه، واستمعت إلى شرح تفصيلي لمراحل المشروع الذي يستهدف تعبئة وتغليف وفرز أجود أنواع التمر من بينها المجدول باستخدام أحدث أجهزة الفرز المستوردة، وتصنيع المنتجات الغذائية المصنوعة من التمر والحلاوة الطحينية، والذي يتيح أكثر من 100 فرص عمل لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى.

وأكدت المحافظ دعم المحافظة للاستثمارات الجادة في قطاع التمور والصناعات الغذائية، والعمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج وفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

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