أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

الكالسيوم ضروري لدعم العظام والعضلات، يستخدم أكثر من 90 في المائة من الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام والأسنان يعمل على نقل الرسائل بين الدماغ وكل جزء من أجزاء الجسم.

يساعد الكالسيوم أيضًا الأوعية الدموية على تحريك الدم في جميع أنحاء الجسم ويساعد على إفراز الهرمونات التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم.

نكشف لكم أهم الأطعمة التي تقوى العظام وذلك وفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة utah .



أطعمة تزيد من كثافة العظام..

1-الفواكه المجففة..

التوت والعليق والفراولة هي بعض الفواكه التي تعتبر مصادر جيدة للكالسيوم يمكنك تناولها كسلطة، كل هذه تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الكالسيوم.

2- منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم، وهو من أهم العناصر التي تقوي العظام وتساعدها في الالتئام من الكسور بشكل طبيعي وسريع. لذا يُنصح بتناول منتجات الألبان بصفة يومية.

يُعد الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم، ويحتوي على نوعين من الأحماض الأمينية: الليسين (Lysine) والجلوتامين (Glutamine)، اللذان يساعدان العظام في امتصاص الكالسيوم بسرعة أكبر لتعزيز الشفاء.

3- الأسماك

الأسماك، وخاصة التونة، غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا-3" وفيتامين "D" الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم من الأغذية الأخرى والاستفادة منه. الأحماض الدهنية "أوميغا-3" تقوي العظام وتساعد في التئام الكسور سريعًا.

4-البرتقال و الاناناس..

هناك العديد من الفوائد لهذه الفاكهة على الصحة وفقًا لتقرير المعاهد الوطنية للصحة، فإن البرتقال الغني بفيتامين سي هو أيضًا أفضل مصدر للكالسيوم كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم، الأناناس فاكهة غنية بفيتامين سي هذه الفاكهة الغنية بالعصارة مليئة بالفيتامينات والمعادن الأخرى. كما أنه مصدر قوي للكالسيوم إذا كنت تريد تقوية عظامك وأسنانك فعليك تناولها.



5-اللوز

هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة مليئة بالبروتين والكالسيوم - مفيدة جدًا لصحة قلبك وعظامك.