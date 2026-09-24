قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: العالم يقدر دور مصر والرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط
تهديدات صاروخية.. دوي 10 انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف
واشنطن: الهدنة المقترحة بين روسيا وأوكرانيا مؤقتة ومحدودة بقطاع الطاقة
هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي
سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات
مش علشان بيلعب في الأهلي هنسكت.. لاعب سلة القناة ينفي الصلح مع عمرو زهران
مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه
الوزراء: القضية الفلسطينية صلب مشاكل الشرق الأوسط.. وأي حلول مؤقتة لن تثمر عن الاستقرار
مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة
مدبولي: الوفد المصري يشارك في 3 مستويات من الفعاليات خلال اجتماعات الأمم المتحدة
إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة
في حضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يخوض تدريبه الأخير بمركز المنتخبات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك
رنا عصمت

الكالسيوم ضروري لدعم العظام والعضلات، يستخدم أكثر من 90 في المائة من الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام والأسنان يعمل على نقل الرسائل بين الدماغ وكل جزء من أجزاء الجسم. 

يساعد الكالسيوم أيضًا الأوعية الدموية على تحريك الدم في جميع أنحاء الجسم ويساعد على إفراز الهرمونات التي تؤثر على العديد من وظائف الجسم. 

نكشف لكم أهم الأطعمة التي تقوى العظام وذلك وفقا لما ذكره موقع كلية الطب بجامعة utah .


 أطعمة تزيد من كثافة العظام..

 

1-الفواكه المجففة..

التوت والعليق والفراولة  هي بعض الفواكه التي تعتبر مصادر جيدة للكالسيوم يمكنك تناولها كسلطة، كل هذه تحتوي على أكثر من 20 ملغ من الكالسيوم.

2- منتجات الألبان 

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والزبادي غنية بالكالسيوم، وهو من أهم العناصر التي تقوي العظام وتساعدها في الالتئام من الكسور بشكل طبيعي وسريع. لذا يُنصح بتناول منتجات الألبان بصفة يومية.

يُعد الزبادي مصدرًا جيدًا للكالسيوم، ويحتوي على نوعين من الأحماض الأمينية: الليسين (Lysine) والجلوتامين (Glutamine)، اللذان يساعدان العظام في امتصاص الكالسيوم بسرعة أكبر لتعزيز الشفاء.

3- الأسماك 

الأسماك، وخاصة التونة، غنية بالأحماض الدهنية "أوميغا-3" وفيتامين "D" الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم من الأغذية الأخرى والاستفادة منه. الأحماض الدهنية "أوميغا-3" تقوي العظام وتساعد في التئام الكسور سريعًا.

4-البرتقال و الاناناس..

هناك العديد من الفوائد لهذه الفاكهة على الصحة وفقًا لتقرير المعاهد الوطنية للصحة، فإن البرتقال الغني بفيتامين سي هو أيضًا أفضل مصدر للكالسيوم كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يعزز امتصاص الكالسيوم، الأناناس فاكهة غنية بفيتامين سي هذه الفاكهة الغنية بالعصارة مليئة بالفيتامينات والمعادن الأخرى. كما أنه مصدر قوي للكالسيوم إذا كنت تريد تقوية عظامك وأسنانك فعليك تناولها.
 

5-اللوز

هذه الوجبات الخفيفة المقرمشة مليئة بالبروتين والكالسيوم - مفيدة جدًا لصحة قلبك وعظامك.

أطعمة تزيد من كثافة عظامك قوة العظام الأطعمة التي تقوى العظام كثافة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح و33 درجة بالقاهرة

حالة الطقس غدًا الخميس.. أمطار رعدية ورياح ودرجة الحرارة 33 بالقاهرة

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

صورة أرشيفية

إحالة مدير مدرسة “حادث سقوط المروحة” للتحقيق..ونقل الطالبة المصابة لمستشفى الجلاء

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

صورة أرشيفية

كانت محتاجة صيانة والمدير مابلغش.. تفاصيل سقوط مروحة على التلاميذ بمدرسة بالنزهة

ترشيحاتنا

نياحة القمص يسطس ويصا زكي

نياحة القمص يسطس ويصا زكي كاهن كنيسة مار مرقس بالفاروقية عن عمر 83 سنة

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

وزير الزراعة

وزير الزراعة يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

بالصور

تحت المليون.. أفضل 5 سيارات أوتوماتيك " زيرو"

سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك
سيارات أوتوماتيك

أطعمة تزيد من كثافة العظام .. اكتشفها

أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك
أطعمة تزيد من كثافة عظامك

تسلا تعيد "رودستر" إلى الواجهة.. سيارة خارقة بعد 6 سنوات من التأجيل

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

اليوم العالمي بدون سيارات.. هل تستطيع المدن الاستغناء عن هيمنة السيارة؟

اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات
اليوم العالمي بدون سيارات

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد