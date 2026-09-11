ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب لبن يوميا؟.. فوائد مهمة للعظام والعضلات

اللبن من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ولذلك فإن إدخال كوب من اللبن يوميا ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد الجسم في الحصول على مجموعة من العناصر الأساسية، أبرزها الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم وفيتامين B12، إلى جانب فيتامين D في الأنواع المدعمة.

كوب اللبن يدعم صحة العظام والأسنان

يحتاج الجسم إلى الكالسيوم للحفاظ على قوة العظام والأسنان، ويعد اللبن من المصادر الغذائية المهمة لهذا العنصر. كما يساعد الحصول على كمية كافية من الكالسيوم طوال مراحل العمر في الحفاظ على صحة العظام.

مصدر جيد للبروتين

يحتوي كوب اللبن على البروتين، الذي يدخل في بناء وإصلاح العضلات والأنسجة المختلفة، لذلك يمكن أن يكون اللبن جزءا مناسبا من وجبة الإفطار أو وجبة خفيفة مشبعة.

قد يساعد في الحصول على البوتاسيوم وفيتامينات مهمة

لا تقتصر فوائد اللبن على الكالسيوم فقط، فهو يوفر أيضا البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين B12، كما تحتوي بعض الأنواع المدعمة على فيتامين D، الذي يساعد الجسم على الاستفادة من الكالسيوم.

هل كوب واحد يوميا يكفي؟

كوب واحد يمكن أن يكون جزءا مفيدا من الاحتياجات اليومية، لكنه لا يعني الحصول على كل احتياجات الجسم من الكالسيوم أو منتجات الألبان. وتشير الإرشادات الغذائية الحديثة إلى أن معظم الأطفال والبالغين يحتاجون إجمالا إلى نحو حصتين أو ثلاث حصص من مجموعة الألبان يوميا، ويمكن الحصول عليها من اللبن أو الزبادي أو الجبن وفقا للنظام الغذائي والاحتياجات الفردية.

اختاري النوع المناسب

إذا كان الهدف تقليل الدهون المشبعة والسعرات، يمكن اختيار اللبن قليل الدسم أو خالي الدسم، بينما يحتاج اختيار نوع اللبن إلى مراعاة العمر والحالة الصحية والنظام الغذائي. ومن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم اختيار منتجات خالية أو منخفضة اللاكتوز.

كوب اللبن اليومي ليس علاجا سحريا، لكنه طريقة بسيطة للحصول على البروتين والكالسيوم ومجموعة من العناصر الغذائية المهمة، خاصة عندما يأتي ضمن نظام غذائي متنوع ومتوازن.

المصدر mayo clinic