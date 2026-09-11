عقيلة صالح وتكالة يتفقان على إعادة تفعيل لجنة 6+6 ودفع المسار الانتخابي في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، في العاصمة التركية أنقرة، في أول لقاء معلن بينهما منذ اجتماعهما في القاهرة عام 2023، لبحث تطورات العملية السياسية ومستقبل المسار الانتخابي في ليبيا.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك عقب اللقاء، أن العملية السياسية يجب أن تتم في إطار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقوانين المنظمة لعمل المجلسين، بما يضمن احترام الصلاحيات المقررة لكل منهما.

وأعلن صالح وتكالة استعدادهما لاستضافة لجنة «6+6» خلال الأيام المقبلة، بهدف استكمال مهامها المتعلقة بإعداد القوانين الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.

ويأتي التحرك في ظل جدل متصاعد بشأن مخرجات لجنة «4+4» التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى وضع ترتيبات للمرحلة السياسية والانتخابية المقبلة، وسط تحفظات داخل مجلس الدولة على بعض مخرجاتها.

كما شدد رئيسا المجلسين على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية والسلطة التنفيذية وإنهاء الانقسام المؤسسي، بما يمهد لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.

ويحمل لقاء أنقرة أهمية سياسية، في ظل المساعي الدولية والمحلية لدفع العملية السياسية الليبية نحو الانتخابات، ومحاولات الأطراف المختلفة تثبيت أدوارها في ترتيبات المرحلة المقبلة.

وكان صالح وتكالة قد التقيا في القاهرة في نوفمبر 2023، واتفقا آنذاك على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات السياسية والانتخابية.