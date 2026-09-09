تركيا ترحب بقرار حظر الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

رحبت تركيا بالقرار الذي اتخذته 12 دولة، بقيادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، ضد الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وأكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يحمل أهمية كبيرة، إذ يُظهر أن الممارسات التي تتجاهل القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تمر دون رد.

وقال دوران: "على المجتمع الدولي تعزيز عزيمته في هذا الاتجاه وتكثيف الخطوات الملموسة ضد سياسات إسرائيل غير القانونية. كما أن إبداء العزيمة ذاتها في مواجهة الدمار المستمر والمأساة الإنسانية في غزة قد أصبح مسؤولية لا تقبل التأجيل".

وأضاف دوران أن تركيا ستواصل الدفاع عن القضية العادلة للشعب الفلسطيني وبذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.