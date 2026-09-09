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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ أسوان يتابع جهود النظافة بحي شرق المدينة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الحرص الدائم والمستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى، من خلال تكثيف الجهود للاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة بمختلف المناطق والأحياء السكنية، بما يسهم في خلق بيئة نظيفة ومتنفس حيوي للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية.

إشادة بالمشاركة الإيجابية للمواطنين 

وأشاد محافظ أسوان بالوعى المستنير لأهالى المحافظة وحرصهم على المشاركة الإيجابية فى رفع مستوى النظافة بمناطقهم السكنية، من خلال تنفيذ المبادرات المحلية فى هذا الشأن، بما يساهم فى دعم ومساندة الجهود التنفيذية والحفاظ على المظهر الحضارى للمناطق السكنية.

 

جولة ميدانية بحى شرق المدينة

وفى هذا الإطار، قام أسامة رزق داود، نائب المحافظ بجولة تفقدية لعدد من المناطق والشوارع بنطاق حى شرق المدينة، شملت شارع السماد ومنطقة الناصرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حلفاوى، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على مشروع النظافة، ومحمد ربيع، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، للوقوف ميدانياً على مستوى أعمال النظافة ورفع المخلفات.

إشادة بجهود أهالى الناصرية


وخلال الجولة، أثنى نائب المحافظ على الجهود المثمرة والملموسة على أرض الواقع من أهالى منطقة الناصرية، لمواصلة تنفيذ أعمال النظافة العامة داخل منطقتهم، وهو ما انعكس إيجابياً على توفير بيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بأهالى المنطقة، مؤكداً تقديم كامل الدعم من أجهزة وإمكانيات المحافظة للإستمرار على نفس المستوى من النظافة والمظهر الحضارى بالناصرية.

تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

فى السياق نفسه، شدد أسامة رزق داود على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع أى مخلفات أو قمامة أولاً بأول، مع تفريغ الصناديق والحاويات بصورة مستمرة، فضلاً عن المواجهة الحازمة لأى إشغالات أو تعديات على حرم الطريق، بما يضمن سهولة حركة المواطنين وتمكينهم من الحصول على إحتياجاتهم اليومية فى سهولة ويسر.

تواصل محافظة أسوان جهودها للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضارى بمختلف المناطق، مع دعم المبادرات والمشاركة المجتمعية الإيجابية، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وآمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

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