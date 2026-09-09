وزيرة الخارجية الفلسطينية تثمن جهود مصر لوقف العدوان وتحقيق التهدئة ورفع الحصار عن غزة

ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان، وتحقيق التهدئة، ورفع الحصار عن قطاع غزة .

جاء ذلك خلال تسلم "شاهين" أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية مصر الجديد لدى دولة فلسطين، السفير باسم عبد الهادي، بحضور مستشار الأول حمدان نزال، مدير الإدارة العامة للشؤون العربية، والسكرتير الأول رزان اللفتاوي، مديرة وحدة المراسم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورحبت شاهين بالسفير عبد الهادي، مشيدة بالدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، ومواقف وزارة الخارجية المصرية الثابتة في مختلف المحافل الدولية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود العربية.

وأكدت أن القيادة والشعب الفلسطينيين يثمنان المواقف المصرية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمنت شاهين الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيدة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان، وتحقيق التهدئة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين ومصر، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، واستكمال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد التوقيع، إلى جانب عقد مشاورات سياسية دورية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عبد الهادي عن اعتزازه بتوليه مهامه لدى دولة فلسطين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشعب المصري، ومشدداً على عزمه بذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية وخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على تنشيط العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، واستكمال ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز صمودها على أرضها.