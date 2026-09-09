قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمل تحذر الشباب من صفحات وهمية تروج للسفر إلى إيطاليا
وزير التخطيط يلتقي رواد الأعمال والشركات الناشئة للمصريين بالإمارات
إحباط محاولة سرقة كابلات من مستشفى بالعجوزة
ارتفاع لليوم الثاني على التوالي.. الدولار يكسر حاجز 51 جنيها.. إلى أين وصل الآن؟
وزير البترول: نجاح منظومة تأمين إمدادات الغاز خلال ذروة الاستهلاك الكهربائي للعام الثاني
الأحمر عينه على الصدارة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري والقنوات الناقلة
إصابة 12 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بحادث بقرية اللوقا بساحل سليم في أسيوط
بعد تسمم حسام داغر.. عرض خطير لو ظهر عليك لا تنتظر في المنزل واذهب للطبيب فورًا
ميدو: مجلس إدارة الزمالك تسبب في إهدار 350 مليون جنيه.. وكل من أخطأ يجب أن يُحاسب
صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية
الشيطان سيطر عليا.. السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدي على ابنة شقيقته في الوراق
منح لطلاب «التوكاتسو» لدعم المتفوقين وغير القادرين.. وتكريم 54 من خريجي الدفعة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة الخارجية الفلسطينية تثمن جهود مصر لوقف العدوان وتحقيق التهدئة ورفع الحصار عن غزة

وزيرة الخارجية الفلسطينية تثمن جهود مصر لوقف العدوان وتحقيق التهدئة ورفع الحصار عن غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية تثمن جهود مصر لوقف العدوان وتحقيق التهدئة ورفع الحصار عن غزة
أ ش أ

ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، اليوم الأربعاء، الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيدة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان، وتحقيق التهدئة، ورفع الحصار عن قطاع غزة .

جاء ذلك خلال تسلم "شاهين" أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية مصر الجديد لدى دولة فلسطين، السفير باسم عبد الهادي، بحضور مستشار الأول حمدان نزال، مدير الإدارة العامة للشؤون العربية، والسكرتير الأول رزان اللفتاوي، مديرة وحدة المراسم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورحبت شاهين بالسفير عبد الهادي، مشيدة بالدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، ومواقف وزارة الخارجية المصرية الثابتة في مختلف المحافل الدولية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود العربية.

وأكدت أن القيادة والشعب الفلسطينيين يثمنان المواقف المصرية، التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمنت شاهين الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيدة بالجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العدوان، وتحقيق التهدئة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين فلسطين ومصر، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، واستكمال توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد التوقيع، إلى جانب عقد مشاورات سياسية دورية بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عبد الهادي عن اعتزازه بتوليه مهامه لدى دولة فلسطين، مؤكداً أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان الشعب المصري، ومشدداً على عزمه بذل كل جهد ممكن لدعم القضية الفلسطينية وخدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على تنشيط العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، واستكمال ما تم الاتفاق عليه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز صمودها على أرضها.

وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

الزمالك وأبو قير

خبير تحكيمي : الزمالك يستحق ركلة جزاء ضد أبوقير للأسمدة .. «نفس لعبة بن شرقي»

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

خالد الغندور

خالد الغندور: رابطة الأندية ترفض طلب بيراميدز بترحيل مباراة «الشرقية إنبي»

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

مصر والإمارات تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة.. ونواب: يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

مجدي مرشد: معرض العلمين للطيران والفضاء منصة عالمية لجذب الاستثمارات

النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ

النائب باسل عادل: نريد كشف حساب حقيقي لملف محو الأمية

بالصور

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع
معاكِ ذهب قديم؟ 6 أخطاء بتخليكي تخسري جزء من فلوسك عند البيع

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد