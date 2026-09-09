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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة الاستثمار: تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الإماراتية للتوسع في مصر

جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار
جانب من لقاء رئيس هيئة الاستثمار
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خالد جاسم محمد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، بحضور منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث فرص التوسع الاستثماري للشركة في السوق المصرية.

وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار، أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لشركة دبي للاستثمار في مجالات تطوير المشروعات والمدن والمناطق الاستثمارية والصناعية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدفع الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مراحل أكثر تقدمًا من التنفيذ.

وقال إن اللقاء تناول عددًا من المشروعات والفرص التي سبق للشركة بحثها في مصر، وآليات استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب إمكانية قيام الشركة بزيارة عدد من المواقع الاستثمارية المقترحة ميدانيًا للاطلاع على الفرص المتاحة ودراسة إمكانية تنفيذ مشروعات مستقبلية.

من جانبه، أعرب  خالد جاسم محمد بن كلبان عن اهتمام شركة دبي للاستثمار بتعزيز حضورها في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الهيئة والجهات الحكومية المعنية لدراسة المشروعات المقترحة وتحديد آليات تنفيذها.

دراسة عدد من الفرص الاستثمارية

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة.

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