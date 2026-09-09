خبراء التحكيم يتفقون على أحقية الزمالك في ركلة جزاء وخلاف على شد لاعب أبو قير

ساد تضارب بين خبراء التحكيم حول أحقية الزمالك وأبو قير في ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتسببت لقطة شد عمر جابر للاعب أبو قير للاسمدة داخل منطقة الجزاء حالة جدل عن وجود ركلة جزاء غير محتسبة

كما طالب عدد من الجماهير بركلة جزاء لمحمد شحاته في واقعة دفع من الخلف احتسبها الحكم في وقت سابق لبن شرقي لاعب الأهلي في مباراة الشرقية انبي.

الزمالك يستحق ركلة جزاء وأبو قير لا يستحق

أكد ناصر عباس، المحلل التحكيمي، أن محمد شحاتة لاعب الزمالك استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهة أبو قير للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في المعايير التحكيمية مقارنة بواقعة سابقة احتُسبت فيها ركلة جزاء للفريق الأبيض.

وقال ناصر عباس، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»: «محمد شحاتة يستحق ركلة جزاء صحيحة، طبقًا لمعيار الحكم في مباراة الشرقية وإنبي، نفس الحالة هي نفس حالة مباراة النهاردة، وكان يجب تدخل الفار».

وأضاف: «هنا أنا بتكلم لأنه هو نفس حكم المباراة اللي حسبها لبن شرقي، هو نفس الحكم اللي لم يحتسبها النهاردة».

وتابع المحلل التحكيمي: «عندي هنا ازدواجية معايير في توحيد القرارات. عارف لو حكم تاني ما احتسبهاش، كنا قلنا المفهوم مختلف، لكن الحكم ده هو الحكم ده».

ناصر عباس يحسم الجدل حول واقعة عمر جابر

وفيما يتعلق باللقطة الخاصة بشد عمر جابر لقميص لاعب أبو قير للأسمدة، أوضح ناصر عباس أن الواقعة لا تستوجب احتساب ركلة جزاء، رغم استمرار الشد من خارج منطقة الجزاء إلى داخلها.

وقال: «التحليل التحكيمي هو علم ودراسة، ودراسة وفهم للقانون ومقتضيات القانون».

وأوضح: «عمر جابر النهاردة بيشد من خارج منطقة الجزاء، ويستمر الشد داخل منطقة الجزاء، لكن هل كل شد يتحسب ركلة جزاء؟ لأ».

واستشهد عباس بواقعة سابقة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، قائلًا: «زي مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي أنا قلت فيها لما أحمد ياسر ريان اتشد، وبعدين الشد ده لما يؤثر على قدرة اللاعب على الكرة، استمر أحمد ياسر ريان وماشي، وبعد كده لعب الكرة».

وشدد على أن واقعة عمر جابر لا تستوجب ركلة جزاء، موضحًا: «هنا مفيش ركلة جزاء على عمر جابر».

واختتم تفسيره للواقعة قائلًا: «ليه؟ لأن لاعب أبو قير دخل وبعد ما اتشد كمل، وكان عنده كنترول على الكرة، ودي حاجة تُحسب له، يعني يعتبر ذكاء».

نفس لعبة بن شرقي

رأى الخبير التحكيمي محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، أن الزمالك كان يستحق احتساب ركلة جزاء لمصلحته أمام نادي أبو قير للأسمدة في لقاء بالدوري المصري.

وقال محمد فاروق كان من المفترض أن تُحتسب ركلة جزاء للزمالك ضد أبو قير للأسمدة لصالح محمد شحاتة بعد تعرضه للدفع من مدافع أبو قفير للأسمدة، مشيرًا إلى أنها تتشابه مع لعبة ضربة جزاء الأهلي ضد الشرقية إنبي، التي احتُسبت لصالح أشرف بن شرقي.

وأشار محمد فاروق إلى أن قراري إلغاء هدف منتخب السويس بتروجت ضد الزمالك وإلغاء هدف القناة ضد طلائع الجيش كانا قرارين صحيحين.

احقية أبو قير في ركلة جزاء

أكد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي على أحقية الزمالك في ركلة جزاء عقب تعرض محمد شحاتة للدفع داخل منطقة الجزاء لفريق أبوقير للأسمدة وكان يتعين على حكم تقنية الفيديو استدعاء الحكم لمراجعة اللعبة.

وكذلك اكد على وجود ركلة جزاء في واقعة شد لاعب أبو قير داخل منطقة الجزاء.