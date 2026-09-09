حسام المندوه يوضح حقيقة تصريحات بيع أصول الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن تصريحاته السابقة بشأن التعامل مع ديون النادي تم فهمها بشكل عكسي، مشددًا على عدم وجود أي نية لدى مجلس الإدارة لبيع أو تمليك أصول النادي.

وأوضح المندوه، عبر قناة “ON E”، أن حديثه كان يتعلق بآليات تقليل حجم الديون والالتزامات المستحقة على الزمالك، مشيرًا إلى إمكانية استبدال جزء من تلك الالتزامات بحقوق إيجارية في بعض عقارات ومحال النادي، وفقًا لما يتم التوصل إليه من اتفاقات مع الجهات الدائنة.

وشدد أمين صندوق الزمالك على أن الهدف الأساسي من هذه الآليات هو تخفيف الأعباء المالية وتقليل الضغط على السيولة النقدية، مع الحفاظ على أصول النادي وموارده والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل، مطالبًا بضرورة تحري الدقة والتأكد من مضمون التصريحات قبل نشرها.