تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون العرب في الدوري

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام منافسه المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعبه، بالجبل الأخضر باحثا عن العودة لصدارة جدول الترتيب.

وتذاع مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب عبر قناة “أون سبورت”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - عمرو الجزار - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - علي محمود - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار - أشرف بن شرقي - سفيان بنجديدة.

الأهلي ضد المقاولون

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات التي بدأها في انطلاق بطولة الدوري المصري بالرغم من المستوى المتذبذب، حيث حقق الفوز على الشرقية إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى زد، بهدفين دون رد، وعلى سموحة، بهدف دون مقابل.

فيما يحاول فريق المقاولون العرب تحقيق نتيجة إيجابية، متسلحًا بصفقاته القوية مثل ميدو جابر وعمر كمال عبدالواحد لاعبا الأهلي.

ويحاول فريق المقاولون استغلال تواجد سامي قمصان، المدير الفني للفريق، والذي يعرف كل صغيرة وكبيرة داخل الأحمر بعد سنوات عمله مع مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي.