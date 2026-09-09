الأهلي يحسمها قبل معسكر المنتخب.. تطورات جديدة في تجديد هاني وياسر إبراهيم

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي كواليس تحركات النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقود الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي قرر عقد جلسة حاسمة مع الثنائي محمد هاني وياسر إبراهيم، عقب مباراة المقاولون العرب، لحسم ملف تجديد عقودهما».

وأوضح أن هناك رغبة قوية داخل النادي الأهلي في الإسراع بإنهاء ملف تجديد الثنائي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، خاصة مع اقتراب انضمام محمد هاني وياسر إبراهيم إلى معسكر منتخب مصر القادم.

وأشار إلى أن الأهلي جهز بالفعل العقود الخاصة باللاعبين، وينتظر فقط التوصل إلى الاتفاق النهائي والتوقيع، مع وجود حالة من التفاؤل بشأن حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن التوقيع قد يتم يوم الجمعة أو السبت، حال الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعقدين.

وبحسب ما كشفه محمود شوقي، فإن العقود الجديدة ستكون وفقًا لنفس الشروط المطروحة سابقًا، والتي تتضمن حصول كل لاعب على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز وبونص.

كما تتضمن العقود بندًا خاصًا بالإعلانات، على أن يتم تحديد العائد وفقًا لإقبال الشركات، بالتعاون مع شركة الأهلي لكرة القدم.

ويأتي تحرك الأهلي لتجديد عقدي محمد هاني وياسر إبراهيم في إطار حرص النادي على الحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق، وغلق ملف تجديد عقود اللاعبين قبل الاستحقاقات المقبلة.