عموتة يستبعد طاهر ويمنح إمام عاشور فرصة العودة.. ومفاجأة بشأن الشناوي

كشف الإعلامي شريف شعبان، خلال حديثه مع هاني حتحوت عبر برنامج مودرن سبورتس، تفاصيل جديدة بشأن موقف طاهر محمد طاهر وإمام عاشور ومحمد الشناوي داخل الأهلي.

طاهر محمد طاهر

وأوضح شعبان أن طاهر محمد طاهر لاعب جاهز ويواصل التدريبات بشكل طبيعي، لكن استبعاده جاء وفقًا لرؤية فنية من المدير الفني الحسين عموتة، الذي يرى أن الوقت مناسب لعودة إمام عاشور للمشاركة، مؤكدًا أن طاهر كان ملتزمًا بتنفيذ التعليمات الفنية دفاعيًا وهجوميًا خلال المباريات التي شارك فيها أساسيًا.

وأشار إلى أن عودة إمام عاشور أصبحت ممكنة بعدما اكتملت لياقته البدنية بنسبة 100%، خاصة أنه خاض مباراتين كاملتين لمدة 90 دقيقة، لكنه أوضح أن قرار مشاركته أساسيًا أمام المقاولون العرب يظل في يد عموتة.

وفي مفاجأة أخرى، كشف شريف شعبان أن محمد الشناوي طلب المشاركة أمام المقاولون العرب، وهناك وعد من عموتة بمنحه فرصة اللعب أساسيًا، مشيرًا إلى أن الشناوي موجود في قائمة المباراة، بينما مصطفى شوبير يحافظ على مكانه مع منتخب مصر بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

وأكد شعبان أن الشناوي، وفقًا للوعد الذي حصل عليه من عموتة، من المفترض أن يبدأ مباراة المقاولون العرب، قبل أن يختتم حديثه: «لازم يلعب المقاولون.. خلينا نشوف».