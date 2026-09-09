تفاصيل حبس سايس تعدّى على قائد سيارة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس سايس 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة التعدي علي قائد سيارة بالقاهرة .

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لمزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" والتعدى بالسب على أحد الأشخاص ومطالبته بمبلغ مالى نظير السماح له بإيقاف سيارته أمام إحدى المستشفيات بالقاهرة.







بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" للتربح مالياً.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية