سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 9-9-2026

سجلت أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، استقرارا علي مستويات إغلاق أسعار أمس الثلاثاء، والتي شهدت تراجعا في السوق المحلي متأثرة بالاتجاه الهابط للسعر الأوقية عالميا.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وفقا لآخر التحديثات.

أسعار الذهب في مصر مستهل الأربعاء 9 سبتمبر

وسجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية، نحو 7175 جنيهًا للبيع، مقابل 7120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6,280 جنيهًا للبيع، مقابل 6230 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 و14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5385 جنيهًا للبيع، مقابل 5340 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 4185 جنيهًا للبيع، مقابل 4155 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب في مستهل تعاملات الأربعاء، فسجل نحو 50240 جنيهًا للبيع، مقابل 49840 جنيهًا للشراء.

ويُعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في المعدن النفيس، ويتأثر سعره بصورة أساسية بتحركات عيار 21، إلى جانب التغيرات في سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار.

سعر أونصة الذهب في مصر والعالم

وعلى المستوى المحلي، سجلت أونصة الذهب نحو 223235 جنيهًا للبيع، مقابل 221455 جنيهًا للشراء.

وعالميًا، بلغ سعر أونصة الذهب نحو 4368.34 دولارًا، وسط استمرار متابعة الأسواق لتحركات المعدن النفيس عالميًا، خاصة في ظل تأثير توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة وحركة الدولار على شهية المستثمرين تجاه الذهب.

دولار الصاغة اليوم

وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 51.10 جنيه، مقارنة بنحو 51.02 جنيه للدولار في البنك، بفارق يبلغ حوالي 8 قروش.

ويعكس سعر دولار الصاغة مستوى التسعير المستخدم في سوق الذهب، ولذلك تعد حركة سعر الدولار محليًا من العوامل المهمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب داخل السوق المصرية.