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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إلى أين وصلت أسعار العُملات العربية والأجنبية مع بداية تعاملات اليوم في البنوك

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء في البنوك
أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء استقراراً مع بداية تعاملات اليوم في البنوك، واستقر الدولار الأمريكي عند مستوى الـ51 جنيهًا في تعاملات اليوم، وذلك بعد آخر ارتفاع سجله أمس الثلاثاء، ليواصل تماسكه عند هذا المستوى دون تغيرات ملحوظة. وعلى صعيد العملات الخليجية، حافظ كل من الريال السعودي والدينار الكويتي على استقرارهما، إلا أن السوق يترقب حركتهما خلال ساعات اليوم، خاصة بعدما شهدت العملتان ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات على النحو التالي:

  • الدولار الأمريكي: سجل سعر الشراء 50.97 جنيه، وسعر البيع 51.07 جنيه، لكل من سعري البنكنوت والتحويل.
  • اليورو: بلغ سعر الشراء 59.1711 جنيه، وسعر البيع 59.4251 جنيه.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 68.9216 جنيه للشراء، و69.256 جنيه للبيع.
  • الفرنك السويسري: وصل سعر الشراء إلى 62.7709 جنيه، والبيع إلى 63.2211 جنيه.
اسعار العملات اليوم
  • الدولار الكندي: بلغ سعر الشراء 36.884 جنيه، والبيع 37.0717 جنيه.
  • الدولار الأسترالي: سجل 36.7239 جنيه للشراء، و36.9134 جنيه للبيع.
  • الين الياباني (لكل 100 ين): بلغ سعر الشراء 33.0095 جنيه، والبيع 33.4009 جنيه.
  • الكرون الدنماركي: شراء 7.9155 جنيه، وبيع 7.9498 جنيه (تحويل فقط).
  • الكرون النرويجي: شراء 5.4951 جنيه، وبيع 5.5254 جنيه (تحويل فقط).
  • الكرونا السويدية: شراء 5.2991 جنيه، وبيع 5.3271 جنيه (تحويل فقط).
  • اليوان الصيني: شراء 7.5937 جنيه، وبيع 7.6103 جنيه (تحويل فقط).
  • الريال السعودي: شراء 13.5414 جنيه، وبيع 13.5998 جنيه.
  • الدرهم الإماراتي: شراء 13.8637 جنيه، وبيع 13.9057 جنيه.
  • الدينار الكويتي: الأعلى بين العملات، بسعر شراء 161.45 جنيه، وبيع 166.51 جنيه.
أسعار العملات العربية اليوم

  • الدينار البحريني: شراء 133 جنيه، وبيع 135.46 جنيه (بنكنوت فقط).
  • الريال العماني: شراء 130.40 جنيه، وبيع 132.65 جنيه (بنكنوت فقط).
  • الريال القطري: شراء 12.9365 جنيه، وبيع 14.011 جنيه (بنكنوت فقط).
  • الدينار الأردني: شراء 71.0631 جنيه، وبيع 72.1328 جنيه (بنكنوت فقط).
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