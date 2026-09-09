قرّرت جهات التحقيق حبس شخص يُدير صفحة لبيع الشهادات المزوّرة على الفيس بوك 4 أيام.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يُدير صفحة لبيع الشهادات المزوّرة على الفيس بوك.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الشهادات الرسمية المقلدة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته اعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.