أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

كشفت أبحاث علمية عن مادة غذائية غير معتادة تنتجها إحدى فصائل الصراصير، بعدما تبين أن بلوراتها تتمتع بقيمة غذائية وطاقية مرتفعة.

4 أضعاف حليب الأبقار

وتشير الدراسات إلى أن هذه البلورات قد توفر طاقة تصل إلى نحو أربعة أضعاف ما يوفره حليب الأبقار.

إفراز يشبه الحليب

وتوجد البلورات داخل إفراز شبيه بالحليب تنتجه صراصير من نوع Diploptera punctata.

صرصار مختلف عن المعتاد

ويتميز هذا النوع بكونه من الصراصير النادرة التي تلد صغارها بدلًا من وضع البيض.

الأم تغذي صغارها بمادة خاصة

وتنتج الأم مادة شبيهة بالحليب لتغذية صغارها، ما يساعدهم على الحصول على العناصر اللازمة للنمو.

بروتين ودهون وسكريات

وتحتوي البلورات على البروتين والدهون والسكريات، ما يجعلها مصدرًا مركزًا للطاقة والعناصر الغذائية بالنسبة للصغار.



