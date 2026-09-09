آخر العطلات الرسمية.. تفاصيل 3 أيام إجازة بمناسبة نصر أكتوبر 2026

مع اقتراب نهاية العام، تتزايد معدلات البحث عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2026، باعتبارها آخر العطلات الرسمية المجرّدة التي ينتظرها الموظفون والعاملون في القطاعين الحكومي والخاص بفارغ الصبر، حيث يترقب الملايين هذه المناسبة الوطنية الخالدة للحصول على استراحة مستحقة وسط ضغوط العمل اليومية، لذا يزداد البحث عن التفاصيل الكاملة لموعد العطلة الرسمية القادمة، وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب جدول أبرز الإجازات المتبقية لضمان تنظيم أفضل لخططكم المقبلة بذكاء.



آخر إجازة رسمية في 2026

تمثل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر وعيد القوات المسلحة المناسبة الرسمية الأخيرة المدرجة على جدول العطلات في مصر خلال عام 2026.



3 أيام إجازة في حالة الترحيل

مع انتهاء إجازة المولد النبوي، يتبقى في أجندة العطلات الرسمية لعام 2026 موعد واحد، وهو إجازة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وعيد القوات المسلحة.

وتحل ذكرى نصر أكتوبر هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، ومن المتوقع ترحيل الإجازة إلى الخميس 8 أكتوبر، ليتم الحصول على 3 أيام إجازة، وفقًا للنهج المتبع في ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.



موقف الطلبة حال ترحيل الإجازة

يتحدد موقف الطلاب، من إجازة 6 أكتوبر وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المختصة، وبالتالي، فإن تحديد عطلة الطلاب يرتبط بالجدول الدراسي المعتمد، ولا يخضع فقط إلى مواعيد الإجازات المقررة للعاملين بالدولة.

وكانت الحكومة قد اتبعت الإجراء نفسه العام الماضي، عندما وافقت على ترحيل إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر من يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 إلى الخميس 9 أكتوبر، ومن المتوقع أن تشمل إجازة ذكرى نصر أكتوبر العاملين في الجهات الحكومية، بينما يرتبط حصول الطلاب على عطلة في هذا اليوم بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتقويم الدراسي المعتمد للعام الدراسي الجديد.



هل يحصل القطاع الخاص على إجازة 6 أكتوبر؟

يترقب العاملون في شركات ومؤسسات القطاع الخاص القرار الرسمي لمعرفة تفاصيل إجازة 6 أكتوبر 2026، إذ تخضع إجازات العاملين بالقطاع الخاص للقرارات والقواعد المنظمة للعمل، وما تحدده وزارة العمل في هذا الشأن.

وبناءً على القرار الذي سيصدر، سيتحدد ما إذا كانت الإجازة ستُمنح يوم الثلاثاء 6 أكتوبر أو سيتم ترحيلها إلى الخميس 8 أكتوبر، وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.