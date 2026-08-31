إجازات بأجر كامل.. 5 حالات يحق للعامل الحصول عليها وفق قانون العمل الجديد

تعد الإجازات من أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد للعاملين، حيث حدد القانون الحالات التي يحصل فيها العامل على إجازة بأجر كامل، إلى جانب الإجازات السنوية والمرضية والإجازات المرتبطة بالمناسبات والظروف الخاصة.

ويبحث كثير من العاملين عن حالات الإجازة بأجر كامل في قانون العمل الجديد، وما إذا كان الحصول عليها يتطلب موافقة صاحب العمل أو تقديم مستندات تثبت سبب الإجازة.

ما الإجازات التي يحصل عليها العامل بأجر كامل؟

حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي يستحق فيها العامل الحصول على إجازة مع تقاضي أجره، وفقًا للضوابط والمدد التي نص عليها القانون.

ومن أبرز هذه الحالات الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، وتختلف مدتها بحسب مدة خدمته وظروفه، مع مراعاة القواعد المنظمة لتحديد مواعيد الإجازات.

إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما يحدده قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك.

وفي حالة تشغيل العامل خلال العطلة التي يستحق عنها إجازة بأجر، تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن العمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

الإجازة بسبب أداء الامتحانات

كفل القانون للعامل الذي يدرس في إحدى المؤسسات التعليمية حق الحصول على إجازة لأداء الامتحان، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية.

وتعد هذه الإجازة من الضمانات التي تستهدف مساعدة العامل على استكمال تعليمه دون أن يمثل ارتباطه بالعمل عائقًا أمام أداء الامتحانات.

إجازة الوضع للعاملة

من أهم الإجازات التي نظمها قانون العمل إجازة الوضع، حيث منح القانون العاملة حقوقًا خاصة خلال فترة الحمل والولادة، وفقًا للمدة والشروط التي حددها القانون.

ولا تقتصر الحماية القانونية على فترة الإجازة فقط، وإنما تمتد إلى عدد من الضوابط الخاصة بالعاملة أثناء الحمل وبعد الوضع.

إجازة رعاية الطفل

أقر قانون العمل ضوابط خاصة لحصول العاملة على إجازة لرعاية طفلها، وذلك وفقًا للشروط والمدد المحددة قانونًا.

وتأتي هذه الإجازة في إطار الحماية التي يقررها التشريع للمرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.

هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة؟

لا يجوز التعامل مع جميع أنواع الإجازات باعتبارها خاضعة للسلطة التقديرية لصاحب العمل؛ فهناك إجازات قررها القانون كحق للعامل متى توافرت شروطها.

وفي المقابل، تخضع مواعيد بعض الإجازات وتنظيمها داخل المنشأة للقواعد والإجراءات التي حددها قانون العمل، بما يحقق التوازن بين حق العامل ومتطلبات انتظام العمل.

ما الفرق بين الإجازة بأجر والإجازة بدون أجر؟

الإجازة بأجر تعني استمرار استحقاق العامل لأجره خلال الفترة التي قرر القانون حصوله فيها على الإجازة، متى استوفى شروطها.

أما الإجازة بدون أجر فهي فترة ينقطع خلالها صرف الأجر وفقًا للقواعد المنظمة لها، ولا يجوز الخلط بينها وبين الإجازات التي كفل القانون للعامل الحصول عليها بأجر كامل.

ماذا يفعل العامل إذا رفضت جهة العمل منحه إجازة مستحقة؟

في حالة وجود خلاف حول استحقاق إجازة نص عليها القانون، يمكن للعامل الرجوع إلى الجهات المختصة بشؤون العمل لتقديم شكواه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت طلب الإجازة وسبب استحقاقها.

ويُنصح العامل بعدم الانقطاع عن العمل من تلقاء نفسه قبل التأكد من اعتماد الإجازة أو ثبوت استحقاقها وفق الإجراءات القانونية، حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية.