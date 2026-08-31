قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يتقدم على المصري بهدف في الشوط الأول بالدوري
محمد صلاح أساسيا.. تشكيل طرابزون أمام سبورتيف في الدوري التركي
5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
خيام وبطاطين | إغاثة طارئة من اليابان لـ نيبال في كارثة الفيضانات العارمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إجازات بأجر كامل.. 5 حالات يحق للعامل الحصول عليها وفق قانون العمل الجديد

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

تعد الإجازات من أبرز الحقوق التي كفلها قانون العمل الجديد للعاملين، حيث حدد القانون الحالات التي يحصل فيها العامل على إجازة بأجر كامل، إلى جانب الإجازات السنوية والمرضية والإجازات المرتبطة بالمناسبات والظروف الخاصة.

ويبحث كثير من العاملين عن حالات الإجازة بأجر كامل في قانون العمل الجديد، وما إذا كان الحصول عليها يتطلب موافقة صاحب العمل أو تقديم مستندات تثبت سبب الإجازة.

ما الإجازات التي يحصل عليها العامل بأجر كامل؟

حدد قانون العمل الجديد عددًا من الحالات التي يستحق فيها العامل الحصول على إجازة مع تقاضي أجره، وفقًا للضوابط والمدد التي نص عليها القانون.

ومن أبرز هذه الحالات الإجازة السنوية، حيث يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، وتختلف مدتها بحسب مدة خدمته وظروفه، مع مراعاة القواعد المنظمة لتحديد مواعيد الإجازات.

إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لما يحدده قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك.

وفي حالة تشغيل العامل خلال العطلة التي يستحق عنها إجازة بأجر، تطبق القواعد الخاصة بالتعويض عن العمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

الإجازة بسبب أداء الامتحانات

كفل القانون للعامل الذي يدرس في إحدى المؤسسات التعليمية حق الحصول على إجازة لأداء الامتحان، متى توافرت الشروط والضوابط القانونية.

وتعد هذه الإجازة من الضمانات التي تستهدف مساعدة العامل على استكمال تعليمه دون أن يمثل ارتباطه بالعمل عائقًا أمام أداء الامتحانات.

إجازة الوضع للعاملة

من أهم الإجازات التي نظمها قانون العمل إجازة الوضع، حيث منح القانون العاملة حقوقًا خاصة خلال فترة الحمل والولادة، وفقًا للمدة والشروط التي حددها القانون.

ولا تقتصر الحماية القانونية على فترة الإجازة فقط، وإنما تمتد إلى عدد من الضوابط الخاصة بالعاملة أثناء الحمل وبعد الوضع.

إجازة رعاية الطفل

أقر قانون العمل ضوابط خاصة لحصول العاملة على إجازة لرعاية طفلها، وذلك وفقًا للشروط والمدد المحددة قانونًا.

وتأتي هذه الإجازة في إطار الحماية التي يقررها التشريع للمرأة العاملة، وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة.

هل يحق لصاحب العمل رفض الإجازة؟

لا يجوز التعامل مع جميع أنواع الإجازات باعتبارها خاضعة للسلطة التقديرية لصاحب العمل؛ فهناك إجازات قررها القانون كحق للعامل متى توافرت شروطها.

وفي المقابل، تخضع مواعيد بعض الإجازات وتنظيمها داخل المنشأة للقواعد والإجراءات التي حددها قانون العمل، بما يحقق التوازن بين حق العامل ومتطلبات انتظام العمل.

ما الفرق بين الإجازة بأجر والإجازة بدون أجر؟

الإجازة بأجر تعني استمرار استحقاق العامل لأجره خلال الفترة التي قرر القانون حصوله فيها على الإجازة، متى استوفى شروطها.

أما الإجازة بدون أجر فهي فترة ينقطع خلالها صرف الأجر وفقًا للقواعد المنظمة لها، ولا يجوز الخلط بينها وبين الإجازات التي كفل القانون للعامل الحصول عليها بأجر كامل.

ماذا يفعل العامل إذا رفضت جهة العمل منحه إجازة مستحقة؟

في حالة وجود خلاف حول استحقاق إجازة نص عليها القانون، يمكن للعامل الرجوع إلى الجهات المختصة بشؤون العمل لتقديم شكواه، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت طلب الإجازة وسبب استحقاقها.

ويُنصح العامل بعدم الانقطاع عن العمل من تلقاء نفسه قبل التأكد من اعتماد الإجازة أو ثبوت استحقاقها وفق الإجراءات القانونية، حتى لا يتعرض للمساءلة التأديبية.

النواب البرلمان قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

جلسة صلح مصطفى كامل وطارق الشناوي

تفاصيل جلسة صلح مصطفى كامل وطارق الشناوي في نقابة الصحفيين .. صور

عزاء نبيل الشاذلي

بدء عزاء زوج ماريان خوري نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم

ريهام حجاج

ريهام حجاج تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد