بالأرقام .. 70 عاماً من الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين

يصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في أول زيارة له منذ نحو 10 سنوات، بالتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتفتح الزيارة فصلاً جديداً في التعاون الاقتصادي وسط قفزة في التجارة البينية وتنامي الاستثمارات الصينية في الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

أرقام التجارة الثنائية

بلغ 11.04 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من 2026، بما يمثل نحو 15% من إجمالي تجارة مصر غير النفطية البالغة 73.6 مليار دولار

وتعد الصين أكبر مصدّر لمصر، مع 10.438 مليار دولار قيمة واردات مصر من الصين خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، بزيادة سنوية قدرها 25.65%.

600 مليون دولار قيمة صادرات مصر إلى الصين في النصف الأول من 2026، بنمو 111.5% على أساس سنوي، مقابل 284 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2025.

.2.35% حصة الصين من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية البالغة 25.508 مليار دولار.

9.84 مليار دولار العجز التجاري لمصر مع الصين في أول 6 أشهر من 2026، مقابل 8.02 مليار دولار في العام السابق.

ويعادل هذا العجز نحو 44% من إجمالي العجز التجاري غير النفطي لمصر والبالغ 22.583 مليار دولار.20.8 مليار دولار حجم التجارة الثنائية في عام 2025، بنمو يقارب 20%.

وتتوقع لجنة العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين وصول الصادرات المصرية إلى الصين إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2026، ثم إلى ما بين 2 و2.5 مليار دولار في 2027.

الاستثمارات الصينية في مصر

يبلغ 10 مليارات دولار حجم الاستثمارات الصينية الحالية في مصر، مع استهداف ضخ 4 مليارات دولار إضافية هذا العام ليصل الإجمالي إلى 14 مليار دولار، بحسب نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني مصطفى إبراهيم.3971 شركة صينية تعمل في مصر حتى نهاية يونيو 2026.

357 شركة صينية جديدة تأسست في النصف الأول من 2026، بزيادة 13.33% على أساس سنوي.226.5 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في مصر خلال 2025، بنسبة 1.5% من الإجمالي.

24.8 مليون دولار تدفقات رأس المال الصيني إلى مصر

في النصف الأول من 2026، لتحتل الصين المرتبة الثالثة بعد الإمارات وليبيا، ويتركز أغلب الاستثمار الصيني في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة داخل منطقة "تيدا" بالسويس، مع توسع في التصنيع والطاقة المتجددة ومكونات السيارات.

ومن أبرز المشروعات قيد الدراسة أو التنفيذ:

مجمع لإنتاج الألومنيوم بتكلفة 2 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.مدينة صناعية نسيجية متكاملة في بورسعيد باستثمارات 1.5 - 2 مليار دولار وفرص عمل تصل إلى 140 ألف وظيفة.

مصنع للإطارات في العامرية بالإسكندرية بتكلفة 550 مليون دولار بطاقة 1.5 مليون إطار سنوياً و1600 وظيفة.

كما وافقت مصر على قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من قطار "تـهـنـام رمضان"، على أن يتم السداد باليوان الصيني.

تسهيلات مالية واتفاقيات

في يونيو الماضي، مددت القاهرة وبكين اتفاقية مقايضة العملات لثلاث سنوات، ودخلت اتفاقية الصرف بالعملات المحلية حيز التنفيذ لتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة.

وبلغ دين مصر للصين 7.1 مليار دولار بنهاية 2025 من إجمالي ديون خارجية قدرها 163.9 مليار دولار.

70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية

تحتفل مصر والصين هذا العام بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية التي بدأت في 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية.

وارتقت العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" منذ 2014، وتستفيد مصر من مبادرة "الحزام والطريق" عبر موقع قناة السويس.

ودخلت اتفاقية الإعفاء الجمركي للصادرات المصرية إلى الصين حيز التنفيذ في مايو 2026 وتستمر حتى مايو 2027.على صعيد الحركة والسياحة، تسيّر 5 شركات طيران صينية رحلات مباشرة إلى مصر بواقع 4 إلى 5 رحلات أسبوعياً.

ويزور مصر سنوياً بين 400 و500 ألف سائح صيني مع توقعات بزيادة 20%، ومن المقرر أن تستضيف مصر في أكتوبر وفداً من غرفة التجارة الدولية الصينية يضم أكثر من 40 شركة، فيما تستعد بعثة مصرية لزيارة الصين مطلع 2027 بمشاركة 50 شركة على الأقل للترويج للصادرات والاستثمار.