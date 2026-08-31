قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية
محمد صلاح أساسيًا .. تشكيل طرابزون سبور أمام سبورتيف بالدوري التركي
ضبط نصاب انتحل صفة موظف بأحد أحياء القاهرة للنصب على أصحاب المحلات
بعد توقف 3 أشهر .. سوء الأحوال الجوية يؤجل عودة رحلات البالون الطائر بالأقصر
الزمالك يحسم الشوط الأول أمام منتخب السويس بتروجت
هل يجوز للمرأة المسنة كشف شعرها أمام أقاربها؟.. أمين الإفتاء يجيب
ليلى علوي تقدم واجب العزاء فى نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم
تشكيل مباراة أرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الرئيس يوجّه بتطوير منظومة الطيران المدني .. خطوات جديدة لتعزيز مكانة مصر عالميًا
خيام وبطاطين | إغاثة طارئة من اليابان لـ نيبال في كارثة الفيضانات العارمة
بالمدارس والمصانع | تعاون مصري - عُماني ضخم في التعليم والتدريب الفني
حذر من خطورتها.. نائب رئيس جامعة الأزهر السابق يفتح النار على ظاهرة التسول الإلكتروني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
أ ش أ

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ليضع حدًا لمسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات بقميص "راقصي التانجو".

وجاء قرار ميسي عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث أكد قائد المنتخب أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره الدولي وإفساح المجال أمام الجيل الجديد.

وقال ميسي إنه قدم كل ما لديه لقميص المنتخب الأرجنتيني على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن رحلته مع المنتخب وصلت إلى نهايتها بعد مسيرة شهدت العديد من اللحظات التاريخية.

وتوج ميسي مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب لقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم عامي 2014 و2026.

وبدأ ميسي مسيرته الدولية مع المنتخب الأول عام 2005، قبل أن يصبح القائد وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وعلى مستوى الأندية، سيواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، إذ لم يعلن حتى الآن موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

حمزة عبد الكريم

برشلونة يحسم موقفه من حمزة عبد الكريم .. مفاجأة بشأن الإعارة وتجديد العقد

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

ترشيحاتنا

سيارات جديد موديل 2026 و2027

5 سيارات بسعر اقتصادي في مصر .. لو هتشتري زيرو

الحسابات الوهمية

حملة لتطهير المنصة.. إنستجرام يواجه الحسابات الوهمية ومحتوى الـ AI

قيادة كبار السن

حقيقة حظر قيادة كبار السن على الطرق السريعة في هذا البلد

بالصور

ماذا يحدث لجسم الطفل عند الرضاعة الطبيعية والتلامس الجلدي.. خبيرة تكشف

ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟
ماذا يحدث لجسم الطفل عند أول رضاعة؟

قبل بدء العام الدراسي.. محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا
تحليل السكر 500 وأنت مش مريض؟ استشاري باطنة تكشف ماذا تفعل فورًا

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد