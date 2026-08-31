ميسي يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين

أعلن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، ليضع حدًا لمسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات بقميص "راقصي التانجو".

وجاء قرار ميسي عقب خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، حيث أكد قائد المنتخب أن الوقت قد حان لإنهاء مشواره الدولي وإفساح المجال أمام الجيل الجديد.

وقال ميسي إنه قدم كل ما لديه لقميص المنتخب الأرجنتيني على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن رحلته مع المنتخب وصلت إلى نهايتها بعد مسيرة شهدت العديد من اللحظات التاريخية.

وتوج ميسي مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 في قطر، إلى جانب لقبي كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، كما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم عامي 2014 و2026.

وبدأ ميسي مسيرته الدولية مع المنتخب الأول عام 2005، قبل أن يصبح القائد وأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وعلى مستوى الأندية، سيواصل ميسي مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي الأمريكي، إذ لم يعلن حتى الآن موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.