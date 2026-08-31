بعد مكاسب الذهب في أغسطس .. المعدن الأصفر يتلقى ضربة جديدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين مع تقييم المستثمرين تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عقب تصريحات تميل إلى تشديد السياسة النقدية لرئيسه كيفن وورش، في وقت ‌زادت فيه قفزة أسعار النفط من المخاوف بشأن التضخم.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4419.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 أغسطس، وفقاً لرويترز.

ومع ذلك، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أقوى أداء شهري منذ يناير كانون الثاني، إذ ارتفع بنحو 9.6 بالمئة منذ بداية الشهر.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.2 ⁠بالمئة إلى 4473.50 دولار للأوقية.



وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق في ستون إكس "السبب الرئيسي حاليا هو ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد توقعات التضخم، مدفوعين بارتفاع أسعار الطاقة وتراجع مخزونات النفط".

وأضاف "وتواصل عوائد السندات الأمريكية والدولار الارتفاع أيضا. وأعتقد أن هذا يضع الذهب في موقف ضعيف".

وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم بعدما شنت الولايات المتحدة ضربة على جزيرة إيرانية في مضيق هرمز، مما استدعى ردا من طهران، في تصعيد لصراع دخل شهره السادس.

ورغم بقاء الدولار قرب أعلى مستوياته في نحو أسبوعين، فإن تراجع العملة الأمريكية قليلا حد من خسائر الذهب.

وانخفض سعر الذهب بأكثر ‌من ⁠ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلا أكبر انخفاض يومي منذ العاشر من يونيو ، وذلك بعد قول وورش خلال ندوة جاكسون هول إن مجلس الاحتياطي الاتحادي "سيكون أمامه عمل كثير" إذا لم يقتنع صانعو السياسة بأن التضخم يتجه نحو اثنين بالمئة.

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يرون احتمالا 64 بالمئة ⁠بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، وذلك ارتفاعا من نحو 36 بالمئة قبل تعليقات وورش.

وتترقب الأسواق الآن تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث وبيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق ⁠هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات إضافية بشأن الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66.14 دولار، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 15 بالمئة منذ بداية الشهر ⁠بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو يوم الجمعة.



وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1787.63 دولار، وهبط البلاديوم بنحو أربعة بالمئة إلى 1365.09 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق أكبر ارتفاع شهري لهما منذ ديسمبر.