يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X6 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو X6 موديل 2027 ، وتنتمي X6 2027 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

تأتي سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4960 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1700 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2975 مم .

محرك بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

وتحصل سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وبها قوة 530 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 83 لتر، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027

وتمتلك سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS .

بي ام دبليو X6 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027، مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

سعر بي ام دبليو X6 موديل 2027

بي ام دبليو X6 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 ملايين و 950 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X6 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 9 ملايين و250 ألف جنيه.