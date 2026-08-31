بي إم دبليو تثير الجدل بسيارة X7 عائلية جديدة لا تحمل شعارها

ظهرت النسخة التجريبية من سيارة بي إم دبليو X7 الجديدة أثناء خضوعها لاختبارات أداء مكثفة على حلبة نوربورجرينج الألمانية الشهيرة، حيث أظهرت الصور التجسسية احتفاظ أكبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لدى الصانع البافاري بمحرك مكون من 8 أسطوانات.

ورغم التوجه المتسارع نحو منصة (Neue Klasse) الكهربائية، تؤكد الاختبارات الميدانية أن الشركة الألمانية متمسكة بمنظومات القوة التقليدية لفئة الأداء العالي لعدة سنوات قادمة.

تصميم يتطور بأسلوب كلاسيكي دون التخلي عن الهوية

توضح الصور التجسسية أن التغييرات الخارجية في طراز X7 القادم ستكون متزنة مقارنة بالتحول الجذري الذي شهده طراز X5.

وتعتمد السيارة على لغة تصميمية مطورة تستوحي عناصرها من الفئة 7 المحدثة، مع الإبقاء على الأبعاد الضخمة وتصميم المصابيح الأمامية المنفصلة دون الانتقال الكامل إلى واجهة "نوي كلاس".

وتظهر السيارة بـ 4 منافذ عادم بارزة في الخلف، مما يؤكد الانتماء إلى فئة M Performance الرياضية.

محرك V8 وتوقعات بتجاوز حاجز 600 حصان

تشير التقديرات الفنية إلى إمكانية استبدال رمز M60i الحالي بتسمية جديدة قد تحمل اسم M70، حيث يعتمد الطراز الحالي على محرك سعة 4.4 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج ونظام هجين خفيف يولد قوة 523 حصانًا.

ومن المتوقع أن تدفع التحديثات الجديدة قوة محرك الـ 8 أسطوانات ليصل إلى حدود 600 حصان أو يتجاوزها.

كما ستتضمن الخيارات الأخرى محركات هجينة خفيفة مكونة من 6 أسطوانات تمنح أداءً يصل إلى 395 حصانًا، مع احتمالية إطلاق خيار هجين قابل للشحن الخارجي لأول مرة.

خيارات متعددة تشمل طرازًا كهربائيًا ونسخة ألبينا الفاخرة

تخطط بي إم دبليو لتوسيع خيارات هذا الطراز الكبير عبر تقديم النسخة الكهربائية بالكامل iX7 لتلبية تطلعات محبي التنقل الكهربائي، إلى جانب العمل على نسخة خاصة من علامة (Alpina) المخصصة لفئة النخبة من المشترين.

وتضمن هذه الاستراتيجية المزدوجة تقديم خيارات متنوعة تجمع بين تقنيات المقصورة الحديثة والشاشات الرقمية المتقدمة مع الحفاظ على الأداء الرياضي القوي الذي تطالب به هذه الفئة من السيارات الفاخرة.