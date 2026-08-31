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الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين

الذهب
الذهب
أمل مجدى

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 ليسجل عيار 21 الأكثر تداولاً 6320 جنيها للبيع و6280 للشراء بتراجع 300 جنيه عن سعر الجرام منذ أيام قليلة.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، 7225 جنيهًا للبيع، مقابل 7175 جنيهًا للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر طلبًا وتداولًا بين المصريين، عند 6320 جنيهًا للبيع، و6280 جنيهًا للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، الأقل سعرا ، إلى 5415 جنيهًا للبيع، مقابل 5385 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 سعر 4215 جنيهًا للبيع، و4185 جنيهًا للشراء، وهو من الأعيرة الأقل انتشارًا مقارنة بعياري 21 و18.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، حوالي 50560 جنيهًا للبيع، مقابل 50240 جنيهًا للشراء.


سعر أونصة الذهب 

وصل سعر أونصة الذهب في السوق المحلي إلى 224655 جنيهًا للبيع، مقابل 223235 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب  

بلغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية  نحو 4458.79 دولار أمريكي.

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